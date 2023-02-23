تفاصيل مُواجهتَي الجزائر والنيجر

لقطة من مباراة الجزائر والنيجر بِنيامي في أكتوبر 2021، ضمن إطار تصفيات كأس العالم 2022.

يلعب المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم مواجهة العودة أمام النيجر، في يومٍ رمضانيٍّ وقبيل الإفطار تحديدا.

وتُجرى هذه المباراة بِرسم الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

واختار اتحاد النيجر لِكرة القدم مدينة كوتونو البنينية مقرّا لِهذه المواجهة، على اعتبار أن ملاعبه غير مُؤهّلة من قبل “الكاف”.

وسيُجرى اللّقاء بِملعب “الصّداقة” بِالبنين، في الـ 27 من مارس المقبل على الساعة الخامسة مساءً بِالتوقيت المحلّي (التوقيت الجزائري ذاته). عِلما أن التاريخ يُشير إلى الأيّام الأولى لِشهر رمضان الفضيل.

وعيّنت “الكاف” الحكم الساحة المالي بوبو طراوري لِإدارة هذه المباراة.

وبِخصوص ملعب “الصداقة” بِالعاصمة الاقتصادية للبنين (العاصمة السياسية والإدارية سابقا)، فإن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي وعديد لاعبيه يعرفونه جيّدا، حيث سبق لـ “الخضر” مواجهة فريق البنين بِهذا الميدان في الـ 16 من أكتوبر 2018، بِرسم تصفيات “كان” 2019، وانهزموا بِهدف لِصفر (شريط الفيديو المُدرج أدناه).

أمّا حكم الساحة المالي بوبو طراوري، فسيُشرف على مواجهة شباب بلوزداد ومُضيّفه المريخ السوداني، الجمعة. بِرسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ويحمل الحكم المالي بوبو طراوري (37 سنة) الشارة الدولية لـ “الفيفا” منذ عام 2014.

وسبق للحكم بوبو طراوري إدارة مباراة واحدة للمنتخب الوطني الجزائري، وكانت ودّية بِملعب البليدة في جانفي 2017، وفاز حينها رجال الناخب الوطني جورج ليكنس بِنتيجة (3-1)، وكانت تحضيرية لـ “كان” الغابون، الذي انْتُظم بعد أيّام قليلة من ذلك.

وبِخصوص مباراة الذهاب أو الجولة الثالثة بين الجزائر والنيجر، فسيحتضنها ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، في الـ 23 من مارس المقبل على الساعة العاشرة ليلا (يُفترض أنه اليوم الأوّل من شهر رمضان المُعظّم).

وسيكون هذا اللّقاء أوّل مباراة لِزملاء القائد رياض محرز بِالمنشأة الرياضية العاصمية العالمية.

وعيّن الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم حكم الساحة السوداني إسماعيل محمود علي محمود (35 سنة) لِهذه المقابلة، والذي يحوز الشارة الدولية لـ “الفيفا” منذ عام 2015.

وأدار هذا الحكم في جوان الماضي مباراة المنتخب الوطني الجزائري والمضيف التنزاني، في تصفيات “كان” 2024، وقد انتهت لِمصلحة “الخضر” بـ (0-2). وقبل ذلك في نوفمبر 2020، أدار لقاء الجزائر وزيمبابوي بِالعاصمة هاراري (2-2)، بِرسم تصفيات “كان” 2022. وفي منافسة “شان” 2023، عيّنته “الكاف” للإشراف على مباراة الجزائر والموزمبيق (1-0 لِمصلحة زملاء زكريا دراوي).