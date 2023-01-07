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رياضة

تفاصيل نقل المناصرين لحضور ودية المنتخب المحلي أمام غانا

عمر سلامي
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تفاصيل نقل المناصرين لحضور ودية المنتخب المحلي أمام غانا
أرشيف
جماهير المنتخب الجزائري

ستتكفل المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “ايتوزا” بعملية نقل المناصرين لحضور المباراة الودية التي تجمع المنتخب الوطني المحلي ونظيره الغاني، في ملعب براقي.

وأكدت ولاية الجزائر في بيان لها، أن النقل سيكون مجانا ذهابا وإيابا، ويشترط استظهار تذكرة المقابلة من أجل الصعود إلى الحافلات، وسيتم إعادة المناصرين إلى نقاط الانطلاق بداية من الساعة السابعة مساء.

وستنطلق عملية نقل المناصرين ابتداء من الواحدة والنصف زوالا، وفق المخطط التالي: موقف 5 جويلية–سيدي رزين/ بئرتوتة- محطة القطارزرالدة-محطة القطار – موقف منتزه الصابلات على الواجهة البحرية/ موقف الصابلات OPLA/محطة المعدومين بالحراش/ موقف السيارات بالقبة القديمة/ داخل ورشة الشركة المكلفة بتهيئة وادي الحراش(مقابل محطة القطار بالحراش).

ويواجه المنتخب الوطني للمحليين نظيره الغاني وديا، أمسية السبت بداية من الساعة الخامسة في ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

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