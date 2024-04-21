تفاصيل وفاة تيك توكر شهيرة بمصر إثر انقلاب سيارتها من أعلى جسر
لقيت تيك توكر مصرية شهيرة مصرعها، السبت، إثر سقوط سيارتها من أعلى جسر، ما خلف صدمة لدى متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقالت صحف مصرية إن “التيك توكر” المصرية إسراء روكا، توفيت، السبت، جراء سقوط سيارتها من أعلى جسر في منطقة النزهة بالقاهرة، على ارتفاع 10 متر.
صدمة على مواقع التواصل الإجتماعي .. وفاة التيكتوكر المصرية #إسراء_روكا بعد سقوط سيارتها من فوق جسر في #القاهرة
سبب وفاتها هو سقوط سياراتها من أعلى كوبر الحرفيين الموجود بمنطقة النزهة الجديدة التابعة لشرق القاهرة، وتوفيت فور وصولها للمستشفى لتلقي العلاج.. ربنا يرحمها ويصبر أهلها💔 pic.twitter.com/qNGv5bjbJs
— حالـمه (@halmuhkhalid) April 21, 2024
وفي التفاصيل، كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث سير إثر سقوط سيارة من أعلى جسر “الحرفيين” بمنطقة النزهة.
وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، فتبين لهم من خلال الفحص وفاة شابة تدعى إسراء روكا وتم نقلها إلى المشرحة.
وفاة التيكتوكر المصرية إسراء روكا في حادث مأساوي pic.twitter.com/MlIAJOyuie
— تركي التميمي ١٧٢٧م (@bluetato10) April 21, 2024
من جهته، قام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بالاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل، حسب القاهرة 24.
وأفاد الشهود، الذين استعانت بهم النيابة في تحقيقاتها، أن إسراء روكا كانت تقود سيارتها بسرعة فائقة ولم تستطع السيطرة على السيارة، إذ انحرفت منها السيارة يمنيًا ويسارًا أثناء سيرها على كوبري الحرفيين حتى اصطدمت بالسور الحديدي وسقطت من أعلى الكوبري على الأرض.
يذكر أن إسراء مختار، البالغة من العمر 28 عامًا، من مواليد محافظة القاهرة، تقدم محتوي ترفيهي عبر منصتي “انستجرام” و”تيك توك”.
يتابعها عبر صفحتها «روكا روكا» حوالي 49 ألف شخص وعقب وفاتها قام أهلها بحذف جميع الفيديوهات والصور الخاصة بها من على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.