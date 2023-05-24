تفاعل كبير على مواقع التواصل مع سجدة رونالدو
أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو،جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب احتفاله بالهدف الذي سجله للنصر السعودي، في مرمى الشباب.
وانتشر مقطع فيديو عبر الإنترنت، بدا فيه كريستيانو وهو يسجد احتفالاً بهذا الهدف الثالث لفريقه.
فيديو |
فرحة كرستيانو رونالدو بالهدف الثالث
والسجود لله شكرًا 🥲🥲
الله يهدي قلبه للاسلام
فرحة كبيرة #النصر_الشباب pic.twitter.com/1Nxqp4RAsn
— علي العنزي (@Ali_alabdallh) May 23, 2023
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، حيث أشاد كثيرون بتصرف رونالدو، ووصفوه بأنه “لقطة الموسم.
#النصر
جعل اعظم لاعب في العالم ” يسجد “
تلوموننا في بيئة النصر 💛💙#كرستيانو_رونالدو pic.twitter.com/FMBjNVPf9K
— عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) May 24, 2023
وقاد النصر لتحقيق فوز صعب على الشباب بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مرسول بارك، مساء الثلاثاء بتسجيله هدف الفوز.