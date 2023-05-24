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رياضة

تفاعل كبير على مواقع التواصل مع سجدة رونالدو

عمر سلامي
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تفاعل كبير على مواقع التواصل مع سجدة رونالدو
ح.م
كريستيانو رونالدو

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو،جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب احتفاله بالهدف الذي سجله للنصر السعودي، في مرمى الشباب.

وانتشر مقطع فيديو عبر الإنترنت، بدا فيه كريستيانو وهو يسجد احتفالاً بهذا الهدف الثالث لفريقه.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، حيث أشاد كثيرون بتصرف رونالدو، ووصفوه بأنه “لقطة الموسم.

وقاد النصر لتحقيق فوز صعب على الشباب بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مرسول بارك، مساء الثلاثاء بتسجيله هدف الفوز.

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