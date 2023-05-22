تفاعل كبير مع صورة لمعلم جزائري التقطت قبل 35 سنة.. ما قصتها؟

تفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة لمعلم جزائري التقطت قبل 35 سنة، جسد فيها أسمى معاني العروبة من خلال عبارة كتبها على السبورة.

وكشفت الصورة التي نشرتها “شبكة الجزيرة” على حسابها الرسمي على فيسبوك، عبارة: “إذا سافرت إلى أي بلد عربي فإنّك تشعر بأنّك بين أُسرتك، مع أُمّك وأبيك وإخوتك، لأن جميع العرب إخوانٌ لك”.

وعلق متابع جزائري يدعى محمد بن عزة على الصورة التي التقطت سنة 1988 خلال حصة اللغة العربية، أنها تعود للأستاذ مخلوط مرسلي، من ولاية تيارت، حيث يعتبر من جيل المربين الأوائل بعد الاستقلال.

كما لفت بن عزة إلى أنكاتب العبارة خلال حصة موجهة لتلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي،كان معلما في مدينة (مدغوسة) ومدينة فرندة بولاية تيارت، وهو الآن متقاعد.

والجدير بالذكر أن صورة المعلم الجزائري، يتم تداولها باستمرار، وكلما نشرت حققت تفاعلا كبيرا، على غرار هذه المرة، حيث حظيت بمئات التعليقات والمشاركات.

وكتب ميلود لعربي معلقا على الصورة: “قول صادق الجزائري، يحب كل البلدان العربية يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم”.

وأبدت مريم الشيخ إعجابها بالشعب الجزائري، حيث قالت: “سبحان الله أهل الجزائر ليس لهم مثيل في حب الوطن كل الوطن العربي من شرقه لغربه من شماله لجنوبه”.