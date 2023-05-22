تفاعل كبير مع صورة لمعلم جزائري التقطت قبل 35 سنة.. ما قصتها؟
تفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة لمعلم جزائري التقطت قبل 35 سنة، جسد فيها أسمى معاني العروبة من خلال عبارة كتبها على السبورة.
وكشفت الصورة التي نشرتها “شبكة الجزيرة” على حسابها الرسمي على فيسبوك، عبارة: “إذا سافرت إلى أي بلد عربي فإنّك تشعر بأنّك بين أُسرتك، مع أُمّك وأبيك وإخوتك، لأن جميع العرب إخوانٌ لك”.
متداول | #صورة تعود لعام 1988.. معلم في #الجزائر يكتب على السبورة خلال حصة في مادة اللغة العربية “إذا سافرت إلى أي بلد عربي فإنّك تشعر بأنّك بين أُسرتك، مع أُمّك وأبيك وإخوتك، لأن جميع العرب إخوانٌ لك”#الجزيرة pic.twitter.com/WILRRZP5Yb
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 21, 2023
وعلق متابع جزائري يدعى محمد بن عزة على الصورة التي التقطت سنة 1988 خلال حصة اللغة العربية، أنها تعود للأستاذ مخلوط مرسلي، من ولاية تيارت، حيث يعتبر من جيل المربين الأوائل بعد الاستقلال.
كما لفت بن عزة إلى أنكاتب العبارة خلال حصة موجهة لتلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي،كان معلما في مدينة (مدغوسة) ومدينة فرندة بولاية تيارت، وهو الآن متقاعد.
والجدير بالذكر أن صورة المعلم الجزائري، يتم تداولها باستمرار، وكلما نشرت حققت تفاعلا كبيرا، على غرار هذه المرة، حيث حظيت بمئات التعليقات والمشاركات.
هل تعلمون ماهو مكتوب على السبورة؟
عندما كان صغارا نقول أمة عربية واحدة ذات رسالة واحدة!
هذا معلم جزائري سنة ١٩٨٨ يكتب وعلم الاجيال على سبورته: (إذا سافرت إلى بلد عربي فإنك تشعر بأنك بين أسرتك والعرب إخوان لك)
لقد تقدمنا في العمر وأحلامنا لم تكبر معنا!!#الجزائر #الكويت pic.twitter.com/3GSSd6uKc4
— د.فيصل حردان السليسل (@faisal_hardan) May 22, 2021
مُعلم جزائري …تأملوا ما كُتبَ على السبورة ✋🏼 pic.twitter.com/bS9OEpUZW7
— أمل سلامه سمران الشامان . (@amal_shaman) January 15, 2020
وكتب ميلود لعربي معلقا على الصورة: “قول صادق الجزائري، يحب كل البلدان العربية يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم”.
وأبدت مريم الشيخ إعجابها بالشعب الجزائري، حيث قالت: “سبحان الله أهل الجزائر ليس لهم مثيل في حب الوطن كل الوطن العربي من شرقه لغربه من شماله لجنوبه”.