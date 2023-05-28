تفاعل كبير مع مقطع فيديو لأب ينقذ أسرته من السيول في تيبازة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيارة جرفتها السيول بتيبازة، في الوقت الذي نجحالأبفي إنقاذ أسرته من موت محقق.

وأظهر المقطع الذي صُور من بعيد، سيارة بيضاء انجرفت مع السيول وفقد سائقها السيطرة عليها، غير أنه تمكّن من فتح الباب الأمامي وحاول الإمساك بجذع شجرة لتثبيت المركبة وسط نهر جارف.

لم تتوقف السيارة، بل ظلت المياه الغزيرة تدفعها ببطء نحو الامام، وهنا تمكن الأب الشجاع من فتح الباب الجانبي الثاني وإخراج أسرته، في اللحظة الذي التحق به أحد المواطنين ليساعده في عملية الإنقاذ.

وحقق المقطع الذي نشرته قناة خاصة”أميرال نيوز”على صفحتها على فيسبوك، ودام 41 ثانية،وشاهده نحو مليوني متابع، تفاعلا وثناء كبيرين على الأب والرجل الذي غامر بنفسه لإنقاذ الاسرة العالقة وسط المياه.

وعلق رضوان بوكروي على المقطع: “على كل حال تصرف على حسب فهمه للوضع الذي كان فيه، لكن في نظري الخاص لو أنه بقي في السيارة أحسن لأن السيارة أثقل وتستطيع أن تقاوم قوة السيول”.

تابع” المهم الحمد لله على سلامته هو وعائلته والشكر موصول للمواطن الذي جازف بحياته لمساعدته”.

وأنحى مشاهدو المقطع باللائمة على مصور الفيديو الذيقالوا إنه كان من المفترض أن يتصل بالحماية المدنية أويتقدم بنفسه للمساعدة، بينما انشغل بالتصوير.

وعلقت فيروز فيفي على هذا التصرف، قائلة:” كيف لإنسان أن يصور مقطع فيديو في مثل هذا الموقف”. أضافت “كان عليه أن يتصل بالحماية المدنية أو يقوم بأي حل”.

وكتبت عزروق مريم:”أستغرب من الناس التي تصور بدل أن تساعد لتفادي أكبر قدر من الخسائر البشرية”.