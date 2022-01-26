تفاعل كبير من الجماهير الجزائرية مع رسالة محرز

تفاعلت الجماهير الجزائرية، بشكل كبير، على مواقع التواصل الاجتماعي مع رسالة قائد “الخضر” رياض محرز، عقب الإقصاء المبكر من كأس أمم إفريقيا..

ورحب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بخرجة رياض محرز، وأكدوا أن ما قام به يعبر على أنه قائد حقيقي للمنتخب.

وأشاد الكثير في تعليقاتهم، بالعبارة التي وردت في رسالة محرز، أين اعترف بأنه لم يكن في المستوى شأنه شأن المنتخب : “لن نبحث عن أعذار على الرغم من الظروف، لم نكن فقط في المستوى، وأنا أولهم”.

وأكدت الجماهير الجزائرية في تعليقاتها، دعمها لمحرز والمنتخب الوطني، معبرة عن أملها في التعويض في المباراة الفاصلة أمام الكاميرون، والتأهل المونديال”.

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن فخرهم بالمنتخب الجزائري، وأكدوا أنه قادر على العودة بقوة، وتحقيق هدف التأهل إلى المونديال لتدارك خيبة “الكان”.

ووجه رياض محرز، رسالة إلى الجماهير الجزائرية بعد الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية، عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” و”تويتر”، وعد فيها بالعودة بقوة.

وقال محرز في رسالته: “سنجعل الناس فخورين بنا مرة أخرى في المباريات الهامة القادمة، لنكون قادرين على التأهل لكأس العالم إن شاء الله”.

وختم: “شكرا لكل من يدعمنا في الأوقات الجيدة والصعبة، تحيا الجزائر”.