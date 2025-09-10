تفتيش المواقع النووية الإيرانية.. هذا ما أكده عراقجي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يسمح حاليا للمفتشين بدخول المواقع النووية في إيران.

وفي مقابلة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، صرح عراقجي أن طبيعة دخول المفتشين للمواقع النووية ستُحدد في المفاوضات المستقبلية مع الوكالة.

وأوضح وزير الخارجية أن الاتفاق يتماشى مع قانون البرلمان الإيراني ويعترف بحقوق إيران ويحدد صيغة جديدة للتعاون، مشيرا إلى أن مجلس الأمن القومي الإيراني صدّق على المفاوضات مع الوكالة الذرية والبنود التي نوقشت لتلبية مطالب طهران.

وفي مقابل تأكيد عراقجي بأن الاتفاق لا يسمح حاليا بدخول المفتشين للمواقع النووية، أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم مجلس محافظي الوكالة بأن إطار التعاون الجديد مع طهران يشمل “كل المنشآت والبنى التحتية في إيران”.

وقال غروسي إن الاتفاق ينص أيضا على “الإبلاغ المطلوب عن جميع المنشآت التي تعرّضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها”.

وتوصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق يوم الثلاثاء بشأن استئناف عمليات التفتيش في مواقع نووية منها ما تعرض لقصف إسرائيلي وأمريكي لكن دون ذكر تفاصيل محددة.

وأشارت إيران إلى أن الاتفاق سيصبح لاغيا إذا تمت إعادة فرض العقوبات الدولية عليها.