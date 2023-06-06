تفجير سد كاخوفكا الأوكراني :  الحرب تأخذ أبعادا جديدة (فيديو)

أحدثت تفجيرات بين ليلة 5 و6 جوان، لمحطة توليد الطاقة الكهربائية وسد “كاخوفكا” جنوب أوكرانيا تدمير المحطة الكهربائية نهائيا وانهيارا جزئيا للسد ما تسبب في غرق عديد القرى والمدن المحيطة بالسد في فيضانات وصلت حتى مدينة خيرسون.

السلطات الأوكرانية تتهم روسيا بقصف السد، وقالت أنها قامت بإجلاء أكثر من 17000 مواطن حول محيط السد، وقالت أن أكثر من 40000 مواطن معرضون لخطر التواجد في منطقة أغرقتها الفيضانات.

السلطات الروسية من جهتها نفت قصفها للسد، واتهمت بدورها الجنود الأكرانيا بذلك.

في تعليقه على الحادثة قال الأمين العام لهيأة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تصريح له اليوم الثلاثاء “لا تستطيع الأمم المتحدة الوصول إلى معلومات مستقلة عن الظروف التي أدت إلى تدمير محطة توليد الطاقة الكهرومائية في سد كاخوفكا.” وأضاف “هناك شيء واحد واضح: هذه نتيجة مدمرة أخرى للغزو الروسي لأوكرانيا“.

أما الأمين العام لحلف الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قال أنه يستنكر هذا الهجوم الذي “يظهر مرة أخرى وحشية الحرب التي تقودها روسيا“. وهو نفس ما ذهب إليه المستشار الألماني أولاف شولتس الذي قال أن الحرب التي تقودها روسيا ضد أوكرانيا وبهذه الهجمة “تدخل بعدا جديدا“.

وعلى بعد 150 كيلومترا من السد تقع محطة زابوروجييه للطاقة النووية، وهي أكبر محطة نووية في أوربا تسيطر عليها روسيا منذ مارس 2022. حول إمكانية تضرر المحطة وحدوث نتائج لذلك بسبب مياه السد قال خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة “تتابع الوضع عن كثب” وأضافوا أنه في الوضع الحالي “لا يوجد خطر مباشر على الأمن النووي في المحطة“.