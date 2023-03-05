تفريغ تدريجي لمخزون الخضر والفواكه في الأسواق هذا الأسبوع

ستشرع مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات هذا الأسبوع، في التفريغ التدريجي لمخازن الخضر والفواكه في الأسواق. حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وقد ترأس الوزير كمال رزيق يوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا مع الإطارات المركزية للوزارة، ومدراء التجارة الجهويين والولائيين، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وخصّص الاجتماع حسب البيان، لمتابعة تموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع هذا الأسبوع، من خلال التفريع التدريجي لمخزون الخضر والفواكه”.

كما تطرق الاجتماع إلى “دخول حصص إضافية من الحبوب ومن زيت المائدة إلى السوق الوطنية، تحسّبا لقدوم شهر رمضان”.

وأسدى الوزير رزيق بالمناسبة “تعليمات صارمة بضرورة مواصلة عمليات التحسيس والرقابة”، يضيف البيان.