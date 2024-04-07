تفريغ 15 ألف طن من مخزون البطاطا لضبط الأسعار

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن الشروع في تفريغ مخزون من البطاطا الموجهة للاستهلاك ما بعد الموسمية بكمية تقدر بـ 15000 طن ابتداءً من اليوم، الأحد 7 أفريل.

هذه العملية، تقول الوزارة، تأتي في إطار تفعيل نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع لتموين السوق و ضبط الأسعار.

وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، قد أكد على وجود كمية كبيرة من منتج البطاطا في المخازن.

فقال يوم الثلاثاء الماضي خلال زيارته إلى ولاية عين الدفلى “إن كميات منتج البطاطا المخزنة في إطار النظام الجديد الخاص بضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، يفوق 50 ألف طن، ويتم حاليا إخراجه بمراحل تدريجية، لغرض استقرار السوق خلال شهر أفريل، وهي مرحلة فراغ تأتي بين موسمين”.