تفريغ 9300 طن من البطاطا بـ14 ولاية لخفض الأسعار

ديوان الخضر يصف الغلاء بغير المبرر

تم ببومرداس، الثلاثاء، تفريغ من مستودعات التخزين والتبريد وطرح في أسواق 14 ولاية من الوطن زهاء 9300 طن من البطاطس ما بعد الموسمية الموجهة للاستهلاك بهدف “تخفيض الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير وغير مبرر مؤخرا”، يؤكد المدير العام للديوان الوطني المهني للخضر واللحوم أوشان عبد العزيز.

وفي تصريح صحفي على هامش عملية التفريغ التي أعطيت إشارة انطلاقتها رمزيا من مزرعة الإخوة حاوشين ببلدية خميس الخشنة (غرب الولاية)، ذكر أوشان بأن عملية التسويق التي تمس 14 ولاية من الوطن “تعد استثنائية” من أجل التصدي “للارتفاع الكبير وغير المبرر” في سعر هذه المادة الغذائية.

وتم برمجة ضخ وتسويق الثلاثاء، كمرحلة أولى نحو 1000 طن من كمية البطاطس، على أن تتبعها على مدار أسبوع وبشكل تدريجي عمليات ضخ لباقي الولايات المبرمجة. وتتم هذه العملية، يضيف نفس المسؤول، بالتوازي مع عمليات تزويد وضخ كمية أخرى تقدر بنحو 100 ألف طن من البطاطس التي شرع فيها يوم 15 أكتوبر الماضي وتتواصل بشكل تدريجي إلى غاية 15 نوفمبر من الشهر الجاري، في إطار البرنامج الوطني لخفض الأسعار وتفادي الندرة.