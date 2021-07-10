-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
من بينها الاستعانة بالمستشفات الجوارية وتسريع وتيرة التلقيح   

تفشي وباء كورونا: رئيس الجمهورية يقرر سلسلة من الإجراءات الجديدة

الشروق أونلاين
  • 1698
  • 0
تفشي وباء كورونا: رئيس الجمهورية يقرر سلسلة من الإجراءات الجديدة

ترأس،السبت، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعا لأعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا.

وحضر الاجتماع حسب بيان لرئاسة الجمهورية، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزير الصحة، وزير الصناعة الصيدلانية وزير الاتصال، قائد الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني، لتقييم ودراسة الحالة الوبائية.

وتابع البيان “وبعد الاستماع لعروض السادة الوزراء والمسؤولين، تقرّر إعادة تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة، منذ بداية تفشي الوباء، بكل صرامة، كارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وتعميم استعمال المعقمات، إضافة إلى تسريع وتيرة التلقيح، لأنها تبقى الحل الوحيد للقضاء على هذا الوباء، مع الاستغلال الأمثل لعدد الأسرّة المخصّصة لمرضى كوفيد- 19، ورفع طاقة استيعابها الحالية من 07% إلى 15% خاصة في المدن الكبرى، كالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة.

كما كُلّف وزيرا الداخلية والجماعات المحلية والنقل بأخذ إجراءات احترازية، بالاستعانة بالمستشفيات الجوارية، واستغلال (المستشفى الباخرة) في المدن السّاحلية، في حالة الضرورة. مع التنبيه إلى أن الحالة الوبائية المتحّكم فيها إلى غاية اليوم، تقتضي المزيد من اليقظة والحذر.

مقالات ذات صلة
3000 هكتار تفحمت بغابات بوحمامة وشيليا بولاية خنشلة

3000 هكتار تفحمت بغابات بوحمامة وشيليا بولاية خنشلة

البرلمان الإفريقي في صلب محادثات قوجيل والغنوشي

البرلمان الإفريقي في صلب محادثات قوجيل والغنوشي

تقنين تدريس مادة الإعلام الآلي بالمتوسطات والثانويات

تقنين تدريس مادة الإعلام الآلي بالمتوسطات والثانويات

البليدة: تسمم 100 شخص اغلبهم أطفال

البليدة: تسمم 100 شخص اغلبهم أطفال

بن بوزيد: الوضع الصحي سيئ جدا

بن بوزيد: الوضع الصحي سيئ جدا

هكذا بررت الكتل البرلمانية اختيار بوغالي لرئاسة الغرفة السفلى!

هكذا بررت الكتل البرلمانية اختيار بوغالي لرئاسة الغرفة السفلى!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد