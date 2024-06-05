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رياضة

تفصيل اللّباس الجديد لـ “مُحاربي الصّحراء” ما زال أمرا مُؤجّلا

علي بهلولي
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تفصيل اللّباس الجديد لـ “مُحاربي الصّحراء” ما زال أمرا مُؤجّلا
ح.م

يرتدي لاعبو المنتخب الوطني الجزائري لباسًا أبيضَ، نظير قميص أحمر وتبّان أصفر وجوارب خضراء لِنظرائهم من غينيا كوناكري (الصور الأربع المُدرجة).

تحدّد ذلك بعد اجتماع عقدته اللجنة التقنية لِاتحادَي الكرة الجزائري والغيني بِالعاصمة، الأربعاء.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار مواجهة المنتخبَين، الخميس انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا. في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويُدير المباراة حكم الساحة الإثيوبي باملاك تيسيما، ومساعدان له من الكاميرون وجيبوتي.

وما زال المنتخب الوطني يرتدي القميص الذي صنعته شركة “أديداس”، وارتداه لاعبوه في الـ 27 من سبتمبر 2022 (مواجهة نيجيريا الودّية بِوهران). وبِعبارة أُخرى، فإن تفصيل زيّ جديد من قبل هذه المؤسسة الألمانية لِزملاء ياسين براهيمي، يبقى أمرا مُؤجّلا. ذلك أن بعض الأوساط زعمت مُؤخّرا أن اللباس الجديد لـ “مُحاربي الصّحراء” سيُكشف عنه هذه الأيام، ويرتديه رجال فلاديمير بيتكوفيتش قبيل انطلاق مباراة غينيا كوناكري.

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