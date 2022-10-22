 تفعيل التعاقد بين “الضمان الاجتماعي” ومؤسسات الصحة

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، رفقة وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بالجزائر العاصمة، على لقاء حول إطلاق المرحلة الثالثة من إعادة تفعيل عملية التعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة، حسبما أفاد به السبت بيان لوزارة العمل.

وأوضح ذات المصدر أن هذا اللقاء ضم إطارات قطاعي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصحة، المعنيين بهذه العملية.

وأضاف أن هذه العملية “تندرج في إطار تجسيد الالتزام الـ42 لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتعلق بالحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي. والتقاعد، لاسيما، من خلال، تطوير الخدمات الإلكترونية عـن بعد التي تقدمها صناديق الضمان الاجتماعـي، تطوير التقييم الطبي والاقتصادي في مجال التأمين الصحي، ووضـع حد للتجاوزات والاحتيال في مجال خدمات الضمان الاجتماعي”.

وأشار البيان إلى أن العملية “ستسمح لهيئات الضمان الاجتماعي بمرافقة المؤسسات العمومية للصحة في مختلف المجالات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية”.