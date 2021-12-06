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الجزائر
قال إن الجزائر تحصي 28 مليون رأس غنم.. وزير الفلاحة:

تفعيل المركبات الجهوية للحوم الحمراء لتغطية الطلب

الشروق أونلاين
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تفعيل المركبات الجهوية للحوم الحمراء لتغطية الطلب

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، الاثنين، على ضرورة تفعيل نشاط المركبات الجهوية للحوم الحمراء لتلبية احتياجات السوق الوطنية.

وأبرز الوزير في مستهل زيارته إلى ولاية البيض والتي قادته إلى المركب الجهوي للحوم الحمراء ببلدية بوقطب ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه المركبات الجهوية لتلبية احتياجات السوق الوطنية من هذه المنتجات وتقليص فاتورة الاستيراد والتوجه مستقبلا نحو التصدير من خلال الاستغلال الأمثل للثروة الحيوانية (المواشي) للبلاد.

كما أكد هني خلال استماعه لانشغالات عدد من الموالين بالمنطقة أن الدولة عازمة على مواصلة الدعم للمربين والموالين والعمل على تطوير شعبة تربية المواشي، مشيرا إلى أن الجزائر تحصي حاليا 28 مليون رأس من الغنم.

وقد أشرف الوزير بذات المركب الجهوي المسّير من طرف الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” على مراسيم إمضاء عقود الشراكة بين مربي المواشي بالمنطقة والمذابح في إطار الاتفاقية الثلاثية المبرمة مؤخرا بين الفدرالية الوطنية للموالين والجزائرية للحوم الحمراء والديوان الوطني لتغذية الأنعام.

وتنص الاتفاقية على تموين الموالين بالأعلاف المدعمة عن طريق الديوان الوطني لتغذية الأنعام على أن يقوم المركب الجهوي للحوم الحمراء باقتناء المواشي (أغنام، أبقار) من الموالين.

ق. و

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