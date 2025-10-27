تفعيل ربط وزارة التعليم العالي بالشبكة السيادية “IRIES”

أعلنت المحافظة السامية للرقمنة عن تنصيب اللجنة المشتركة لمتابعة التشغيل البيني وتبادل البيانات بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ النظام الوطني للتشغيل البيني.

وجرى التنصيب الرسمي للجنة، مساء أمس الأحد، بمقر المحافظة السامية للرقمنة، بحضور إطارات من الجانبين في الشقين التقني والقانوني، لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الممضاة بين المؤسستين، والتي تهدف إلى تنظيم عملية تبادل البيانات وربط وزارة التعليم العالي بالشبكة السيادية “IRIES”.

وأوضحت المحافظة أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهودها لتوسيع رقمنة الخدمات وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن تنصيب اللجان المشتركة سيُستكمل تدريجياً وفقاً لبنود الاتفاقيات الممضاة مع باقي القطاعات.