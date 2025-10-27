تفعيل ربط وزارة التعليم العالي بالشبكة السيادية “IRIES”
أعلنت المحافظة السامية للرقمنة عن تنصيب اللجنة المشتركة لمتابعة التشغيل البيني وتبادل البيانات بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ النظام الوطني للتشغيل البيني.
وجرى التنصيب الرسمي للجنة، مساء أمس الأحد، بمقر المحافظة السامية للرقمنة، بحضور إطارات من الجانبين في الشقين التقني والقانوني، لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الممضاة بين المؤسستين، والتي تهدف إلى تنظيم عملية تبادل البيانات وربط وزارة التعليم العالي بالشبكة السيادية “IRIES”.
وأوضحت المحافظة أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهودها لتوسيع رقمنة الخدمات وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن تنصيب اللجان المشتركة سيُستكمل تدريجياً وفقاً لبنود الاتفاقيات الممضاة مع باقي القطاعات.
وتُعد الشبكة السيادية “IRIES” حسب تصريح سابق لمريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة بنية تحتية وطنية أطلقتها الجزائر لتأمين تبادل البيانات بين الوزارات والهيئات العمومية ضمن فضاء رقمي مستقل عن الإنترنت العمومي.
وتهدف هذه الشبكة إلى ضمان التشغيل البيني الآمن بين مختلف الأنظمة المعلوماتية للمؤسسات العمومية، في إطار استراتيجية الحكومة الرقمية الرامية إلى تسريع الرقمنة وتحسين الخدمات العمومية.
كما تُعد “IRIES” جزءاً محورياً من مرجعية حوكمة البيانات الوطنية التي تشرف عليها المحافظة السامية للرقمنة، وتستند إلى معايير دقيقة في حماية البيانات وتصنيفها وضمان خصوصيتها ضمن قنوات اتصال سيادية ومؤمنة.