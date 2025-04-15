تفعيل نظام يقظة لرصد الأمراض بالمناطق الحدودية

سايحي يكشف في اجتماع تقييمي مع مديري المؤسسات الصحية:

أوصى وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بضرورة تعزيز التنسيق المحكم بين معهد باستور والصيدلية المركزية للمستشفيات، وتفعيل نظام يقظة صحية ثنائية لرصد الأمراض، خاصة في المناطق الحدودية التي قد تكون أكثر عرضة لانتقال الأوبئة، مع التشديد على ضرورة توفير الأدوية بشكل دائم في جميع المؤسسات الصحية، وتسريع وتيرة الإصلاحات التي تخضع لها مصالح الاستعجالات، مقارنة بالوتيرة الحالية والرقي بها إلى المستوى المطلوب في مخطط التكفل بالمريض، وذلك بمنحها، داخليا،”استقلالية في التسيير وتحديد شروط عملها وأنشطتها والتنسيق مع المصالح الأخرى، وتخصيص غلاف مالي خاص بها”.

وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا تقييميا، مع المديرين العامين للمؤسسات الصحية، في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ “مخطط عمل المريض” بمختلف محاوره السبعة، والهادف إلى إحداث قفزة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حسب بيان للوزارة نشر الثلاثاء .

وبالمناسبة، أكد الوزير، على ضرورة “مضاعفة الجهود ومواصلة العمل الجماعي بوتيرة متسارعة” من أجل بلوغ الأهداف المنشودة والمتمثلة أساسا في “ضمان خدمة صحية ذات جودة عالية تستجيب لتطلعات المرضى”.

كما أسدى سايحي مجموعة من التعليمات والتوجيهات، أهمها تعزيز أداء مصالح علم الأوبئة والطب الوقائي، باعتبارها “حجر الزاوية في الحفاظ على الصحة العمومية والتصدي للأخطار الصحية”، مبرزا في نفس الوقت، ضرورة “تعزيز” التنسيق بين الإدارة المركزية ممثلة في المديرية العامة للوقاية وبين المؤسسات الصحية تحت الوصاية، من خلال “خلق ديناميكية فعالة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة واحتياجاتها، وضمان استجابة آنية للتحديات الصحية المطروحة”.

وشدد الوزير على ضرورة توفير الأدوية بشكل دائم في جميع المؤسسات الصحية، مع التركيز على “العمل الاستباقي لتفادي أي تذبذب ممكن أن يحدث، آمرا بتعزيز التنسيق المحكم بين معهد باستور والصيدلية المركزية للمستشفيات، وتفعيل نظام يقظة صحية ثنائية لرصد الأمراض، خاصة في المناطق الحدودية التي قد تكون أكثر عرضة لانتقال الأوبئة”.

كما دعا في ملف مصالح الاستعجالات إلى “تسريع وتيرة الإصلاحات مقارنة بالوتيرة الحالية والرقي بها إلى المستوى المطلوب في مخطط التكفل بالمريض”، وذلك بمنحها، داخليا، “استقلالية في التسيير وتحديد شروط عملها وأنشطتها والتنسيق مع المصالح الأخرى وتخصيص غلاف مالي خاص بها، يمكنها من تحسين نوعية الخدمات في هذه المصالح، بما يستجيب لتطلعات المرضى”.

وتطرق ذات المسؤول، خلال الاجتماع، إلى الأقطاب الصحية، حيث أبرز أهميتها في تطوير المنظومة الصحية، داعيا إلى “دعمها ومرافقتها عبر تعزيز برامج لاسيما عملية التوأمة والرعاية وتحديد طبوغرافيا أولية لإنشائها وتعزيز دورها بأطقم طبية وشبه طبية”.

وأمر الوزير بـ”تنظيم لقاءات وطنية بمشاركة كافة المؤسسات تحت الوصاية حول الأقطاب الصحية وصيانة المعدات الطبية، لعرض الامتيازات والفرص في سبيل تطوير الخدمات الصحية”.

ومن جهة أخرى، أبرز الوزير أهمية التكوين المتواصل للأطقم شبه الطبية وإشراك الشركاء الاجتماعيين، عبر “إنشاء خلايا استماع دائمة تعمل على رصد الانشغالات المهنية والاجتماعية لمستخدمي قطاع الصحة، وتقديم مقترحات عملية لتحسين ظروف العمل والتكفل بالمشاكل المطروحة ميدانيا”.