تفقّد ملعب قسنطينة استعدادا لـ “شان” 2023

تفقّدت لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين “شان” 2023، ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة.

وستكون المنشأة الكروية المذكورة أحد ميادين البطولة القارّية، المقرّر تنظيمها بِالجزائر ما بين الـ 8 والـ 31 من جانفي 2023.

وقاد اللّجنة الرّئيس رشيد أوكالي العضو بِالمكتب الفيدرالي لـ “الفاف”، الذي التقى بِوالي ولاية قسنطينة مسعود جاري، الأحد. وتباحث الحضور الإجراءات الواجب اتّخاذها، من أجل الانتهاء من عملية ترميم وتحسين مرافق ملعب “محمد حملاوي” ومنشآت أخرى، في الآجال المضبوطة.

هذا وبرمجت لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين زيارة أخرى الأربعاء المقبل، إلى ولاية عنابة. لِتفقّد المنشآت الرياضية بِهذه المدينة، أبرزها ملعب “19 ماي 1956″، الذي سيكون بِدوره أحد مسارح منافسة “شان” 2023.