تفكير بلماضي منصب على المواجهات الرسمية لتصفيات “كان” 2023

منتخبات عالمية تريد مواجهة الخضر وديا قبل المونديال

تواصل بعض الاتحادات الكروية المـتأهلة لبطولة كأس العالم، المقررة بين شهري نوفمبر وديسمبر، من العام الجاري بقطر، مساعيها لمواجهة المنتخب الوطني الجزائري وديا، الذي لن يكون طرفا في هذا العرس الكروي الكبير، بعد إخفاقه في تحقيق تأشيرة التأهل لأول مونديال عربي.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن المنتخب البلجيكي على رأس المنتخبات التي تخطط لمواجهة المنتخب الوطني في المواعيد القادمة من التواريخ الفيفا، منتخب “الشياطين الحمر”، ثاني تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، يعتبر أن الالتقاء بالخضر في فترة التحضيرات لكأس العالم هو أفضل امتحان ودي من أجل الاستعداد لمواجهة المنتخب المغربي في المجموعة السادسة، نظرا إلى المميزات الفنية المتقاربة ما بين اللاعبين الجزائريين والمغاربة. رغم أن هناك فارقا كبيرا في طريقة لعب المنتخبين، فيما يمارس المنتخب الوطني طريقة لعب مفتوحة في أغلب مبارياته، يميل منتخب “أسود الأطلس” إلى أسلوب جد حذر.

كما أضافت ذات المصادر، أن المنتخب الأورغوياني هو الآخر يرغب في مواجهة المنتخب الوطني وديا، خلال تحضيراته لكأس العالم. علما أن قرعة الدور الأول للمونديال القطري وضعته في المجموعة الثامنة، التي تضم منتخبات غانا وكوريا الجنوبية والبرتغال. وربما يكون تفكير الاتحاد الأورغواياني في مواجهة الخضر لتحضير مباراة غانا على اعتبار أنهما ينتميان للكرة الإفريقية.

وأمام الطلبات الكثيرة التي تصل الاتحاد الجزائري لمواجهة المنتخب الوطني وديا في الفترة المقبلة من المنتخبات المونديالية، تعود الكلمة الأولى والأخيرة في إعداد رزنامة مباريات المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة إلى الناخب الوطني، جمال بلماضي. هذا الأخير، ووفق مصادر مقربة من”الفاف”، يركز فكره على المواجهات الرسمية فقط، مع اقتراب انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023بكوت ديفوار، حيث سيلعب الخضر أولى مبارياته في4 و8 جوان القادم، ضد منتخبي أوغندا وتنزانيا، ثم سيكون على موعد مع مواجهة مزدوجة أمام منتخب النيجر، في شهر سبتمبر، لحساب نفس التصفيات، على أن تلعب آخر جولتين من هذه التصفيات في شهر مارس من العام المقبل. وفي هذه الحالة، يكون شهر أكتوبر موعدا مناسبا لبرمجة مباريات ودية للمنتخب الوطني، خاصة بعد أن يضمن رفاق رياض محرز التأهل لـ “الكان”، بشرط التألق في الجولات الأربع الأولى من التصفيات.