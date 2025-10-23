تفكيك جماعة إجرامية من 12 شخصا لترويج المؤثرات العقلية (صور)

أصدر قاضي التحقيق لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد يوم الخميس، أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت، ضد 7 متّهمين بجناية ترويج المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.

حيثيات القضية تعود، حسب ما أفاد به بيان لنيابة الجمهورية، إلى معالجة الجهة القضائية المذكورة قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة، متكوّنة من 12 شخصا، ينشطون في مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

حيث تم ضبط 809.850 قرصا من المؤثرات العقلية، و4 سيارات سياحية، ومبلغا ماليا قدر بـ 1.518.000.00 دينار جزائري.

وعلى إثر التحقيق الابتدائي المباشر من طرف مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة، تم توقيف 7 مشتبه فيهم، فيما بقي 5 متّهمين آخرين، في حالة فرار، مع تحديد هوياتهم كاملة.

المتّهمون الـ7 المقبوض عليهم: بن عائشة عبدو الله عمره 45 سنة،

بوسيف محمد عمره 36 سنة،

وادي محمد عمره 41 سنة،

بلجيلالي فتحي عمره 35 سنة،

قيدود محمد عمره 30 سنة،

العسكري عبد القادر عمره 33 سنة،

زدمي صحراوي أبو ذر عمره 39 سنة،

وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة، تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل:

جناية الاستيراد والنقل والشحن والتخزين والحيازة بطريقة غير مشروعة، للمؤثرات العقلية، بقصد بيعها في إطار جماعة إجرامية منظمة،

جناية التهريب الخطير الماسّ بالأمن والصحة العموميين،

جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية،

ليأمر قاضي التحقيق بعد استجواب المتهمين، بوضعهم رهن الحبس المؤقت.