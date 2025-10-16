-- -- -- / -- -- --
الجزائر
كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية:

تفكيك خلية إرهابية تتكون من سبعة أشخاص بتامنغست

الشروق أونلاين
وزارة الدفاع (شبكات)

أفادت وزارة الدفاع الوطني أن مفارز من الجيش الوطني الشعبي، تابعة للقطاع العسكري تامنغست، تمكنت من تفكيك خلية إرهابية تتكون من سبعة (07) أشخاص، كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية.

ووفقا لذات البيان المنشور مساء اليوم الخميس، 16 أكتوبر، أسفرت هذه العملية على استرجاع : مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشينكوف، وست (06) مخازن ذخيرة، وكمية معتبرة من الذخيرة وسيارة (01) رباعية الدفع، إضافة إلى جهازي (02) اتصال عبر الأقمار الصناعية “ثريا”.

وتأتي هذه العملية، يشير البيان، لتؤكد مرة أخرى استعداد ويقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي للقضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني.

