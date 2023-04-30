تفكيك شبكة إجرامية تروّج المهلوسات للأطفال في قوالب الحلوى (فيديو)

نشرت المديرية العامة للأمن الوطني يوم الأحد، مقطع فيديو يظهر حيثيات إحباط مخطط خطير لشبكة إجرامية تقوم بتحضير المهلوسات لترويجها بين الأطفال المتمدرسين، داخل ورشة سرية لصناعة الحلوى.

هذه الورشة السريّة تمّ كشف وجودها بمغنية غربيّ الجزائر. وقد حوّلها صاحبها إلى مصنع لإنتاج المهلوسات رفقة شريكه الهارب بفرنسا، الذي كان يرسل له المواد الأولية لصناعة الحبوب المهلوسة.

جاء هذا على ضوء معلومات مؤكدة تلقتها عناصر مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، بوجود حمولة من المخدرات والمواد الأولية لصناعة الحبوب المهلوسة مخبأة بإحكام، قادمة من إسبانيا.

ويكشف فيديو المديرية العامة للأمن الوطني، الكيفية التي اتبعها أفراد الشبكة الإجرامية لتحضير هذه السموم وترويجها مموّهة في قوالب الحلوى. بالإضافة إلى حيثيات العملية التي قامت بها ذات المصالح الأمنية بتفاصيلها الكاملة.