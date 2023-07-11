تمكنت المصلحة المركزية للتحريات الجنائية التابعة للدرك الوطني، من تفكيك شبكة إجرامية تنتحل صفة الهلال الأحمر الجزائري لاستيراد السلع بطريقة غير قانونية.

الشبكة كانت تستغل الإعفاءات الجمركية التي يستفيد منها الهلال الاحمر الجزائري اعتبارا لنشاطه الخيري، من أجل استيراد السلع من وجهات أجنبية مختلفة.

وأسفرت العملية عن توقيف 8 اشخاص من بينهم امرأة، وحجز 4 حاويات بميناء الجزائر قدّرت القيمة المالية لحمولتها بـ24 مليار سنتيم، وهي تتمثل في: