-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تفكيك شبكة إجرامية تنتحل صفة “الهلال الأحمر الجزائري”

الشروق أونلاين
  • 163
  • 0
تفكيك شبكة إجرامية تنتحل صفة “الهلال الأحمر الجزائري”
أرشيف
ميناء الجزائر

تمكنت المصلحة المركزية للتحريات الجنائية التابعة للدرك الوطني، من تفكيك شبكة إجرامية تنتحل صفة الهلال الأحمر الجزائري لاستيراد السلع بطريقة غير قانونية.

الشبكة كانت تستغل الإعفاءات الجمركية التي يستفيد منها الهلال الاحمر الجزائري اعتبارا لنشاطه الخيري، من أجل استيراد السلع من وجهات أجنبية مختلفة.

وأسفرت العملية عن توقيف 8 اشخاص من بينهم امرأة، وحجز 4 حاويات بميناء الجزائر قدّرت القيمة المالية لحمولتها بـ24 مليار سنتيم، وهي تتمثل في:

  • 510 طرود تحتوي على ملابس وأحذية مستعملة،
  • 4130 طردا يحتوي على زيوت المحركات.

مقالات ذات صلة
الميركاتو الصيفي!

الميركاتو الصيفي!

الحرارة تدخل 100 شخص إلى الاستعجالات بوهران

الحرارة تدخل 100 شخص إلى الاستعجالات بوهران

زحف الرمال نحو الشمال يعيد مشروع تهيئة السد الأخضر إلى الواجهة

زحف الرمال نحو الشمال يعيد مشروع تهيئة السد الأخضر إلى الواجهة

عطاف يتلقى دعوة من بلينكن لزيارة واشنطن

عطاف يتلقى دعوة من بلينكن لزيارة واشنطن

كراء ملابس الأعراس.. ثقافة رائجة بقوّة هذا الصيف

كراء ملابس الأعراس.. ثقافة رائجة بقوّة هذا الصيف

تذبذب في رحلات قطارات الضاحية بسبب حريق قرب السكة

تذبذب في رحلات قطارات الضاحية بسبب حريق قرب السكة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد