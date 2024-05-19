تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية ببرج بوعريريج

في إطار التحقيق المفتوح في قضية سابقة لحجز 837.000 كبسولة من الأقراص المهلوسة، تمكنت مصالح الدرك الوطني ببرج بوعريريج يوم الأحد، من تفكيك شبكة إجرامية دولية عابرة للحدود مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن الشبكة الإجرامية تتكون من 5 أشخاص، وأن العملية أسفرت عن حجز كمية معتبرة من الأدوية المهلوسة تقدر بحوالي 1200 كبسولة.

وجاءت هذه العملية، بعد “التعمق في التحقيق، واستغلال الأدلة التقنية والعلمية، مع الاستعانة بالخبراء المختصين. حيث تم تحديد هوية أفراد الشبكة الإجرامية الذين ينشطون عبر عدة ولايات”.

وقد كشف التحقيق أن أفراد الشبكة “يقومون بتهريب المؤثرات العقلية من إحدى الدول الأجنبية بطريقة غير قانونية. ليتم تمويهها ونقلها من الولايات الحدودية إلى الولايات الداخلية، عن طريق استعمال المركبات”.