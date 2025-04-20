تفكيك شبكة إجرامية دوليّة ينطلق نشاطها من المغرب

موازاة مع ضبط قرابة 9 كلغ من الكوكايين بوهران

تمكنت مصالح الشرطة لوهران من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، ينطلق نشاطها من المغرب، وضبط قرابة 9 كلغ من الكوكايين، حسبما أفاد به الأمن الولائي.

وأوضح نفس المصدر أن المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب وهران تمكنت من الإطاحة بستة أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية ينطلق نشاطها من المغرب مختصة في الاتجار بالمخدرات والمخدرات الصلبة، مع ضبط 8 كلغ و693 غرام من الكوكايين وقرابة 1 كلغ من الكيف المعالج.

وجاءت هذه العملية بعد تكثيف التحريات في قضية حجز ما يفوق 1 قنطار و30 كلغ من المخدرات الصلبة كوكايين المنفذة بداية السنة الجارية، حيث تمكن محققو المصلحة من تحديد هوية وتوقيف أفراد هذه الشبكة المنظمة العابرة للحدود، وحجز هذه الكمية من السموم، وفق نفس المصدر.

وأضاف أن العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت في المرحلة الأولى عن حجز 5 مركبات ومبلغ مالي قدره 11 مليونا و300 ألف دج، ومبلغ آخر بالعملة الصعبة يقدر بـ1265 يورو من العائدات الإجرامية.

كما أبرز المصدر أنه تم توقيف شخصين آخرين من أفراد الشبكة الإجرامية الخطيرة استمرارا للتحقيق وتكثيفا للأبحاث المتخصصة ليصل عدد الموقوفين إلى 8 أشخاص، وضبط مبلغ مالي آخر قدره 150 ألف دج ليصبح المبلغ الإجمالي المحجوز 11 مليونا و450 ألف دج، بالإضافة إلى مركبة سادسة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران، حيث صدر في حقهم أمر إيداع، مثلما أشير إليه.