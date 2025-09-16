-- -- -- / -- -- --
الجزائر
حبس مشتبهيْن اثنين.. وآخر تحت المراقبة القضائية في بجاية

تفكيك شبكة إجرامية لـ”الحرقة” عن طريق البحر

تفكيك شبكة إجرامية لـ”الحرقة” عن طريق البحر
ح.م

تمكنت مصالح أمن ولاية بجاية من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وتوقيف المتورطين في القضية، حسبما أفاد به الثلاثاء بيان لذات الهيئة الأمنية.
وذكر المصدر أن عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية تمكنت خلال الأسبوع الفارط، بالتنسيق مع الدرك الوطني وحراس السواحل، من إحباط عملية هجرة غير شرعية تورط فيها 12 شابا من بينهم 3 فتيات.
وأضاف البيان أن العملية جاءت على إثـر استغلال عناصر الفرقة لمعلومات مفادها تحضير بعض الأشخاص لعملية هجرة غير شرعية عن طريق البحر انطلاقا من الشواطئ الغربية لبجاية.
كما أفاد المصدر بأنه بعد مشاهدة توافد أشخاص حاملين حقائب ظهرية إلى أحد المداخل المؤدية إلى شاطئ تيغرمت، تم تطويق المكان ومراقبة المجموعة، وفي حدود الساعة الرابعة صباحا، تمت معاينة وصول القارب الذي كانوا بصدد الإبحار به كما تمت المداهمة وتوقيف المشتبه فيهم.
وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تهريب المهاجرين ضمن شبكة إجرامية منظمة وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، حيث أصدر أمر إيداع ضد مشتبهين اثنين ووضع آخر تحت نظام المراقبة القضائية، في حين تم الإفراج عن الباقين، وفق بيان الشرطة.

الوزير الأول يترأس اجتماعا وزاريا مشتركا حول تحضيرات الدخول المدرسي

صفحات وهمية توقع الجزائريين في فخ الجوائز الكاذبة!

هزة أرضية تضرب ولاية المدية

تنبيه: رعود ورياح عاتية وزوابع على 4 ولايات

مجلس الأمة يفتتح دورته البرلمانية 2025- 2026

تعليم عالي: استحداث مساري تكوين في القانون بالإنجليزية

