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الجزائر

تفكيك شبكة إجرامية للمتاجرة بالبشر عن طريق الهجرة غير الشرعية

الشروق أونلاين
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تفكيك شبكة إجرامية للمتاجرة بالبشر عن طريق الهجرة غير الشرعية

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 10 أشخاص تنشط في المتاجرة بالأشخاص عن طريق الهجرة غير الشرعية.

وجاء في بيان المديرية “في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بحر هذا الأسبوع، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة، تنشط في مجال الاتجار بالأشخاص عن طريق تنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية، على مستوى الشريط من ولاية بومرداس إلى غاية ولاية وهران.

وتابع المصدر “العملية التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أسفرت عن توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم، وحجر مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر 968.500.00 دج، من عائدات العمل الإجرامي، كمية من المؤثرات العقلية”.

وتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية عن جناية تهريب المهاجرين من طرف أكثر من شخص مع تعويض حياة وسلامة المهاجرين للخطر.

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