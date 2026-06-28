توقيف تاجر مخدرات وحجز 4 قناطير من الكيف المعالج

تمكّن أفراد مصلحة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للدرك الوطني بالعاصمة يوم الأحد، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود.

وحسب ما ذكره بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد أسفرت هذه العملية النوعية عن توقيف 12 تاجر مخدرات، وحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج تقارب 4 قناطير.

وذلك بالإضافة إلى 2966 قرص مهلوس، و10 سيارات سياحية، ودراجة نارية. ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بأكثر من مليار سنتيم، وهواتف نقالة.

“وتأتي هذه العملية، لتضاف إلى عديد العمليات التي مكّنت من إحباط محاولات إدخال وترويج هذه السموم ببلادنا، ولتؤكد مرة أخرى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي بكل مكوناته، للتصدي لكافة أشكال الجريمة المنظمة”، يضيف البيان.