الجزائر

تفكيك شبكة إجرامية وحجز كوكايين وأقراص مهلوسة بسطاوالي

محمد فاسي
  • 35
  • 0
الشروق نيوز
جانب من العملية

أطاحت مصالح الأمن بسطاوالي، اليوم الثلاثاء، بشبكة إجرامية مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص وحجز كميات معتبرة من المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة.

وحسب بيان لذات المصالح، تم ضبط 3 كلغ و150 غرامًا من الكوكايين، إلى جانب 2640 كبسولة من نوع “بريغابالين”، إضافة إلى استرجاع مبلغ مالي يقدر بـ200 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي، فضلاً عن أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأنواع.

وقد أُنجز ملف إجراءات جزائية ضد الموقوفين، ليُقدَّموا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة للنظر في القضية.

