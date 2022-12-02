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الجزائر
تورط فيها صاحب وكالة ونجله رفقة أربعة آخرين بينهم حراق بدولة أوروبية

تفكيك شبكة تزوير بطاقات الإقامة وجوازات سفر ورخص سياقة برتغالية وإماراتية

الطاهر حليسي
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تفكيك شبكة تزوير بطاقات الإقامة وجوازات سفر ورخص سياقة برتغالية وإماراتية
ح.م
صورة تعبيرية

فككت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية باتنة، شبكة متكونة من ستة أفراد، اختصت في تزوير سندات الاقامة ووثائق إدارية ورسمية، خاصة بعدة دول أجنبية، نظير مبالغ مالية.

وأوضحت مصالح الأمن لولاية باتنة، أنها أوقفت ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و55 سنة، بينهم صاحب وكالة سياحية وابنه، وأربعة أشخاص آخرين، ضالعين في تزوير سند اقامة لدولة البرتغال مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 40 و200 مليون سنتيم، بالإضافة إلى شهادة القبول بإحدى الجامعات الأوروبية، وبطاقة عمل بدولة الامارات العربية المتحدة مقابل مبلغ 83 مليون سنتيم، ورخصة سياقة مزورة لدولة البرتغال مقابل 43 مليون سنتيم.

وحجزت مصالح الأمن بعد استصدار أذونات بتفتيش مساكن المتورطين ومقر الوكالة السياحية بطاقتي إقامة محل تزوير صادرة عن دولة البرتغال، وثلاثة جوازات سفر مع مجموعة وثائق ومستندات بالإضافة إلى أجهزة اعلام آلي ودعامات الكترونية للتخزين مع مبلغ مالي من عائدات العمليات الاجرامية.

وفتحت مصالح الشرطة التي ترصدت عمل المجموعة المنظمة لعدة أسابيع تحقيقات مع الموقوفين، لجمع تفاصيل أخرى عن طريقة التنسيق مع الشريك المتواجد بالتراب الأوروبي، قبل تقديمهم لدى النائب العام لدى محكمة باتنة.

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