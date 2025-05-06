تفكيك شبكة تهرب ضريبي ومصادرة ممتلكات بـ 400 مليار سنتيم (فيديو)

تمكنت مصلحة محاربة الجرائم الاقتصادية والمالية (SCLCO) التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة كانت تنشط عبر عدد من ولايات الوطن تحت غطاء شركات وهمية، مع تورطها في عمليات تهرب ضريبي ممنهجة.

وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فإن العملية الأمنية النوعية أسفرت عن توقيف 47 شخصاً من عناصر الشبكة واسترجاع مبلغ مالي يقدر بـ 24 مليار سنتيم يمثل جزءاً من عائدات نشاطهم الإجرامي.

كما تم تجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم، إلى جانب جرد ممتلكات منقولة وغير منقولة ووضع المعارضة على التصرف فيها، بقيمة إجمالية بلغت 400 مليار سنتيم.

وتتضمن هذه الممتلكات 500 شاحنة من الوزن الثقيل، جرافات، مركبات، بالإضافة إلى قطع أرضية، فيلات، وشقق فاخرة تقع في أحياء راقية بالعاصمة وبعض الولايات الكبرى.

وتم تقديم أفراد الشبكة الإجرامية أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد.