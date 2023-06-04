تفكيك شبكة دولية حاولت إغراق قسنطينة بـ41 ألف قرص مهلوس

أفرادها الأربعة يستعملون سيارات فاخرة لتهريب المخدرات

أفشلت فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، نهاية الأسبوع الماضي، مخططا لإغراق قسنطينة بكمية معتبرة من مهلوسات الصاروخ مع وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية منظمّة، تنشط في مجال تهريب المؤثرات العقلية وترويجها مع تبييض الأموال، تتكون من أربعة أشخاص، مع حجز أكثر من 41 ألف كبسولة من دواء بريغابالين أجنبي الصنع.

الشبكة الإجرامية التي يمتد نشاطها إلى خارج حدود الوطن تم الإطاحة بأفرادها الأربعة إثر استغلال عناصر فرقة قمع الإجرام بأمن ولاية قسنطينة، للمعلومات التي وردت إليهم بشأن وجود مجموعة من الأشخاص يعتزمون إدخال كمية معتبرة من الأدوية المؤثرة عقليا، على متن مركبات قادمة من إحدى الولايات الشرقية، على إثر ذلك باشر عناصر الفرقة تحرياتهم وتحقيقاتهم التي مكّنت من رصد المركبتين المشبوهتين، ومسارهما ليتم وضع نقطة مراقبة أمنية فجائية بضواحي مدينة الخروب بولاية قسنطينة، انتهت بتوقيف المركبتين المشبوهتين، إحداهما نفعية تبين خلال تفتيشها بأنها محملّة بكمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ412590 كبسولة بريغابالين شديدة المفعول صنف 300 ملغ أجنبية الصنع، والمعروفة في أوساط تجار ومستهلكي المخدرات بتسمية الصاروخ. العملية التي تم على إثرها توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و50 سنة، من بينهم مسبوقان قضائيا، مكّنت ايضا من حجز سيارة أخرى ثالثة كان يستعملها أفراد العصابة في نشاطهم الإجرامي.

ومكنت عملية تفتيش مساكن الموقوفين بإذن من الجهات القضائية المختصّة من حجز اسلحة بيضاء ومبالغ مالية من عائدات تهريب وترويج المخدرات.

الموقوفون الأربعة وبعد إتمام إجراءات التحقيق الابتدائي معهم تم تكوين ملف قضائي ضدهم عن تهم تتعلق بالاستيراد والشحن والنقل عن طريق العبور، والحيازة والتخزين ووضع للبيع المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، مع التهريب باستعمال وسيلة نقل على درجة من الخطورة يهدد الأمن العمومي والصحة العمومية، وكذا تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية دولية منظمة، عابرة للحدود الوطنية مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية وحيازة أسلحة بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي تم بموجبه تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإحالتهم على قاضي التحقيق.