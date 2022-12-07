تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بالنعامة

حجز 153 كلغ من الكيف ومركبات نفعية وسياحية

وجهت مصالح أمن دائرة عين الصفراء التابعة لمديرية أمن ولاية النعامة، ضربة موجعة أخرى لمهربي المخدرات “الزطلة المغربية”، وذلك بنجاحها مساء الثلاثاء في وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية منظمة، تنشط في مجال استيراد، نقل وتخزين وترويج المخدرات بطريقة غير مشروعة، مشكلة من سبعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عاما، معظمهم كانوا موضوع أوامر بالقبض، إذ سمحت الجهود الأمنية بضبط كمية معتبرة من ذات السموم يقدر وزنها بـ153 كلغ و41 غ من الكيف المعالج، معدة ومهيأة لإغراق تراب الولاية ومناطق أخرى بالسموم القادمة من الجوار.

وحسب مصالح أمن ولاية النعامة، فإن الأبحاث الأمنية المنجزة في قضية الحال، التي جاءت في سياق محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أسفرت أيضا عن ضبط مبلغ مالي قوامه 300 مليون سنتيم يشكل متحصلات المتاجرة في هذا النشاط التهريبي المحظور، إلى جانب حجز شاحنة ومركبتين سياحيتين وكذا مركبة نفعية كانت تستعمل في عملية نقل وتهريب هذه السموم.

كما أفضت الأبحاث الأمنية إلى ضبط وثائق مزورة لذات المركبات التي كانت تستعمل من قبل المهربين السبعة الموقوفين، إلى جانب حجز معدات خاصة بتلحيم وطلاء المركبات، كانت تستخدم في إحداث تعديلات على المركبات، باستحداث أماكن لإخفاء الكيف، وضبط هواتف نقالة ذكية كانت تستخدم بين أفراد الشبكة المفككة.

وحسب ما أفاد به ذات المصدر، فإن الأبحاث الأمنية لا تزال جارية لتحديد امتدادات وتقاطعات نشاط هذا التشكيل العصابي الدولي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تمهيدا لعرض كافة الموقوفين على أنظار نيابة الاختصاص لدى محكمة عين الصفراء.

وتشكل هذه العملية النوعية التي حققتها المصالح الأمنية في الجنوب الغربي للوطن، حسب الملاحظين، ضربة قاصمة جديدة لشبكات استيراد الزطلة المغربية، وذلك بعد أيام فقط من حجز 1 قنطار من الكيف المعالج في دائرة مغرار، وتوقيف مهربين دوليين كانوا على صلة بشبكة مغربية لها باع في تعويم التراب الوطني الجزائري بأطنان المخدرات.