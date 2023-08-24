تفكيك شبكة دولية لتهريب المهاجرين السريّين في وهران (فيديو)

بينهم 6 أشخاص من جنسية مغربية

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المهاجرين عبر رحلات الإبحار السريّة.

وحسب ما ذكره بيان لذات المصالح، فقد جاءت العملية “بناء على ورود معلومات مفادها تحضير أشخاص مشتبه بهم للقيام برحلة سريّة عبر البحر”.

“وبفضل التنسيق المحكم بين وحدات المجموعة الإقليمية والفرقة البحرية لحرس السواحل بأرزيو، سُطّرت خطة محكمة، ووُضع تشكيل أمني على مستوى الأماكن المحتملة لانطلاق الرحلة”، يضيف البيان.

وعلى إثر ذلك، تمّ توقيف 18 شخصا، بينهم 12 جزائريا، لا يزال اثنين منهم محلّ بحث، و6 أشخاص من جنسية مغربية.

كما أسفرت العملية عن حجز قارب نزهة مزوّد بمحرك، ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدره 4206 أورو، إضافة إلى 11900 دينار جزائري، وجوازات سفر.

وتمّ تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو، لمتابعتهم بجناية الشروع في تهريب المهاجرين بتدبير الخروج من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة، مقابل منفعة مالية.

كما سيتابع المتّهمون بجناية تبييض الأموال، وجنحة عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة، يوضح البيان.