تفكيك شبكة دولية للاتجار في المخدرات بوهران

حجز 35 كلغ من "الكيف" و2.5 مليار سنتيم

تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في تهريب المخدرات، وحجز 35 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ مالي من العملة الوطنية، حسب ما أفاد به الأحد بيان لمصالح الدرك الوطني. وأوضح المصدر ذاته أنه “في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، لاسيما

الاتجار غير الشرعي في المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت أفراد فصيلة الأبحاث بالدرك الوطني بوهران، بالتنسيق مع أفراد المصلحة المركزية للتحريات الجنائية بالشراقة والمفرزة الخاصة للتدخل بالمعالمة، من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في تهريب المخدرات يمتد نشاطها انطلاقا من الحدود المغربية إلى التراب الوطني وصولا إلى عدة ولايات داخلية”.

وأضاف البيان أنه “وبعد تكثيف التحريات والاستعلام وتواصل عمليات الترصد والتتبع لعناصر الشبكة، وبالتنسيق مع الجهات القضائية وتمديد الاختصاص، تم تفتيش عدة منازل في عدة ولايات من التراب الوطني لتكلل العملية بتوقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و35 سنة وحجز 35 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ مالي من العملة الوطنية يفوق مليارين ونصف مليار سنتيم وحجز 15 هاتفا نقالا ومركبة نفعية وأخرى سياحية”.

وأشار البيان الى أنه سيتم تقديم الأطراف المعنية أمام نيابة الجمهورية فور استكمال إجراءات التحقيق عن “جناية التهريب المهدد للأمن الوطني والصحة العمومية”. وتذكر قيادة الدرك الوطني بأن الرقم الأخضر (1055) وموقع الشكاوى المسبقة يبقيان تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن مثل هذه الممارسات المشبوهة.