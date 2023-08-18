تفكيك شبكة دولية للمتاجرة في الكوكايين والمهلوسات

انطلاقا من فرنسا ثم إسبانيا نحو الجزائر

تمكنت مصالح الدرك الوطني بمستغانم من حجز 1.3 كلغ من الكوكايين و35 ألف قرص مهلوس وتفكيك شبكة دولية للمتاجرة في هذه المواد المحظورة، انطلاقا من أوروبا مع توقيف سبعة أشخاص، حسبما أفاد به الجمعة، بيان لذات السلك الأمني.

وأوضح نفس المصدر أن هذه العملية، التي سمحت أيضا بحجز كمية من المشروبات الكحولية، جاءت بناء على معلومات مؤكدة وردت إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم مفادها وجود شبكة دولية عابرة للحدود تنشط في استيراد ونقل وترويج المخدرات انطلاقا من فرنسا ثم إسبانيا نحو الجزائر.

وقامت وحدات الدرك الوطني بمستغانم باستغلال هذه المعلومات واستخدام أساليب خاصة للبحث والتحري مما مكن من تفكيك النواة الرئيسية لهذه الشبكة الإجرامية المتكونة من 12 شخصا وتوقيف 7 أشخاص منهم، فضلا عن التعرف على باقي أعضاء الشبكة، يضيف ذات البيان.

كما تم خلال نفس العملية حجز أربع مركبات وقطع غيار مختلفة و8 هواتف نقالة كانت تستخدمها الشبكة للنقل والاتصال ومبالغ مالية بالعملة الوطنية قدرها 122.750 دج وأخرى بالعملة الأجنبية تقدر بـ2.860 أورو، يضيف المصدر.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، قامت مصالح الدرك الوطني بمستغانم بتقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، كما تمت الإشارة إليه.