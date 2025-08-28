-- -- -- / -- -- --
الجزائر

تفكيك شبكة دولية متخصصة في التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات

الشروق أونلاين
  • 25
  • 0
ح. م

تمكنت مصالح الدرك الوطني من تفكيك شبكة دولية متخصصة في التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات.

ووفقا لما أفادت به ذات المصالح اليوم الخميس، 28 أوت، فقد مكنت العملية من توقيف 15 شخصا من بينهم ثلاثة أشخاص من جنسيات أجنبية فيما تم تحديد هوية شخصين آخرين، أحدهما يعتبر بارون مخدرات من جنسية أجنبية.

ومكنت العملية من حجز 107 كلغ و600 غ من الكيف المعالج، 21 مركبة سياحية، 04 دراجات نارية، مبلغ مالي إجمالي يقدر بـ 9.315.000 دج، مجموعة حلي من الذهب بقيمة 60.000 دج، إضافة إلى أربع آلات عدّ النقود.

وتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الصفراء، بولاية النعامة، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية.

