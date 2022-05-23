تفكيك شبكة كبدت المؤسسات العمومية خسائر بالملايير في عنابة

استرجاع 17 قنطارا من المواد النحاسية المسروقة

نجح أفراد فرقة الدرك الوطني ببلدية برحال بعنابة، مؤخرا، في تفكيك شبكة وطنية، كبدت العديد من المؤسسات والشركات العمومية خسائر فادحة، بعد السطو على ممتلكاتها المتمثلة في الكوابل الكهربائية والأنابيب النحاسية وغيرها من مواد الترصيص وغيرها. الشبكة المتكونة من 6 أشخاص ينحدرون من بعض الولايات الشرقية، تمت الإطاحة بهم على إثر استغلال أفراد فرقة الدرك الوطني لبلدية برحال بولاية عنابة، للمعلومات التي وردت إليهم، بشأن وجود عصابة تقوم بالسطو على مختلف الشبكات والتوصيلات الكهربائية والغاز، لسرقة الكوابل النحاسية الخاصة بشبكة الكهرباء والألياف البصرية وغيرها، وتخزينها في أحد الأماكن قبل التصرف فيها بإعادة بيعها لتجار الخردة.

وقد مكنت عملية توقيف أفراد هذه الشبكة، من استرجاع ما لا يقل عن 17 قنطارا من مادة النحاس المسروقة من مختلف المؤسسات والشركات العمومية متمثلة في كوابل نحاسية كهربائية وأخرى خاصة بشبكة الهاتف الثابت والألياف البصرية وكذا معدات مواد الترصيص والتبريد من حنفيات وأنابيب نحاسية وغيرها، تعود ملكيتها لعدّة مؤسسات وشركات عمومية على غرار سونلغاز، اتصالات الجزائر، الجزائرية للمياه وحتى ديوان الترقية والتسيير العقاري، والتي ألحقت بها خسائر مادية فادحة.

وحوّل أفراد العصابة التي يمتد نشاطها عبر عدد من ولايات الشرق الجزائري، إلى مقر فرقة الدرك الوطني أين تم تكوين ملف قضائي ضدهم فيما تم سماع ممثلي المؤسسات والشركات المتضررة والتي تأسست كأطراف مدنية للمطالبة بالتعويض في ملف هذه القضية، ومن المنتظر أن يتم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برحال خلال الساعات القليلة القادمة.