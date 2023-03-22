تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين عبر الجزائر يقودها طبيب سوري

تمكّنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بحر هذا الأسبوع، من تفكيك شبكة إجرامية دولية يقودها طبيب سوري، مختصة في تهريب المهاجرين، انطلاقا من سوريا نحو أوروبا مرورا بالجزائر.

العملية أسفرت، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، عن توقيف 15 شخصا، بينهم 9 من جنسية سورية و6 جزائريين.

وتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، لاتهامهم بتكوين شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، وارتكاب جنايات وجنح تهريب المهاجرين، وتعريض أجانب لخطر الموت، والإقامة غير الشرعية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وأفضت التحريّات المعمقة التي باشرها محققو الأمن الوطني لأكثر من 5 أشهر، إلى كشف مراحل النشاط الإجرامي لهذه الشبكة، التي كانت كما يلي:

نقل المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من سوريا ولبنان وصولا إلى مطار بن غازي بليبيا، والعبور بهم براً إلى مدينة غدامس. ليتمّ بعد ذلك إدخالهم إلى التراب الوطني عبر مدينة الدبداب الحدودية. قبل أن يسلكوا الطرق الصحراوية باتجاه مدينة ورقلة.

بعد ذلك، يتم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى مدينة وهران. التي اتخذت كنقطة تجميع وتنظيم الرحلات السرية نحو السواحل الأوروبية.

وفي وهران يقوم العقل المدبّر لهذه الشبكة الإجرامية، وهو رعية سوري (بين الموقوفين) يحمل شهادة الدكتوراه في الطب، بالتنسيق مع أحد الموقوفين الجزائريين لتنظيم رحلات نحو أوروبا، مقابل الحصول على مبالغ مالية باهظة بالعملة الصعبة.

وسمحت العملية بضبط واسترجاع مبالغ مالية بعدّة عملات أجنبية بالشكل التالي: