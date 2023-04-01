تفكيك شبكة للمضاربة بحليب الأكياس في وادي العلايق بالبليدة

موزع يحول منزله إلى ورشة لصناعة اللبن

تمكنت مصالح الدرك الوطني بوادي العلايق رفقة أعوان الرقابة نهاية الأسبوع، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط عبر ولايتي البليدة والعاصمة، مختصة في المضاربة الغير مشروعة بمادة الحليب المدعم، يقوم أفرادها عبر ورشة سرية بتجميع حليب الأكياس بغرض تحويله المادة اللبن مع حجز كمية معتبرة قدرت بـ 2855 لتر من مادة الحليب المدعم.

وجاءت عملية المداهمة في إطار الخرجات اليومية المبرمجة في شهر رمضان وإثر عملية مراقبة لأعوان قمع الغش المرفوقين بقوات الدرك الوطني وتحديدا بحي بن صالح في بلدية وادي العلايق شمال البليدة، حيث تم اكتشاف ورشة لصناعة مادة اللبن باستعمال حليب الأكياس المبستر والمدعم أين يتم تجميعه في براميل من أجل تحويله إلى مشتقات الحليب على غرار مادة اللبن وتوزيعه على نقاط بيع الحليب ومشتقاته مجددا، وتبين أن الحليب المحجوز يتم جلبه من ملبنة بئر خادم بالعاصمة عبر شاحنتين، تم حجز أحداها وهي ملك لصاحب الورشة الذي يعمل موزع حليب فيما فر شريكه عبر شاحنة أخرى.

وأسفرت العملية عن حجز كمية تقدر بـ 2855 لتر منها 1880 لتر كانت موضوعة في براميل و975 كيس كانت تنتظر استغلالها، والتي تم تحويلها إلى الهلال الأحمر الجزائري وإتلاف كل الحليب المفرغ في البراميل بعين المكان، من جهتها افتتحت مصالح الدرك تحقيقا في قضية المضاربة غير المشروعة والتحقيقات جارية لتحديد هوية باقي عناصر الشبكة الإجرامية. وفي عملية ثانية تمكنت مصالح أمن دائرة وادي العلايق، مرفوقة بلجنة من الدائرة من حجز وإتلاف كمية من الدجاج غير صالح للاستهلاك البشري قدرت بـ 105 كغ بوسط مدينة وادي العلايق مع لحوم حمراء لا يوجد عليها الخاتم البيطري ولايحوز صاحب المحل الشهادة البيطرية الصحية.

بالموازاة مع ذلك، جرى حجز 2454 كغ من اللحوم البيضاء كانت معدة للبيع وتم نقلها في ظروف غير صحية، وهذا على مستوى حواجز أمنية مشتركة لمديرية التجارة بالبليدة بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالولاية. ومن بين المحجوزات 474 كلغ ديك رومي بدون الشهادة البيطرية و1616 كلغ دجاج مذبوح منزوع الأحشاء بدون وسم وبدون الشهادة البيطرية و64 كلغ أحشاء دجاج.