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تفكيك شبكة وطنية تتاجر بالأسلحة الحربية في تيزي وزو

الشروق أونلاين
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تفكيك شبكة وطنية تتاجر بالأسلحة الحربية في تيزي وزو

قامت مصالح أمن ولاية تيزي وزو بتفكيك شبكة إجرامية وطنية مشتبه في تورطهم في قضية المتاجرة بأسلحة حربية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم ضبط 4 أشخاص ينحدرون من ولاية تيزي وزو، ينشطون ضمن شبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص، يتاجرون بأسلحة حربية من الصنف الرابع.

ويتعلق الأمر بتسجيل مصور لاعترافات شخصين مشتبه في تورطهما في قضية المتاجرة بالأسلحة، من الصنف الرابع “أسلحة حربية”، ينحدرون من ولاية تيزي وزو.

الأسلحة الحربية تتمثل في 3 بنادق مضخية كان يتاجر بها عناصر الشبكة الإجرامية، كانت موجهة لتحقيق مآرب عصابات إجرامية أو منظمات إرهابية بالجزائر.

وأوضحت المديرية العامة أن القضية عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية تيزي وزو، تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، أين تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، التي أصدرت في حق أفراد الشبكة أمر بالإيداع.

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