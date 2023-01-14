تفكيك شبكة وطنية لتنظيم رحلات الهجرة السرية بوهران

حجز قوارب نزهة ومحركات وكوكايين

وجهت قوات الدرك في وهران، مرة أخرى ضربة موجعة لمافيا تدبير رحلات الإبحار السري، بإعلانها مساء الخميس، عن تفكيك شبكة وطنية خطيرة مشكلة من ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و40 عاما ينحدرون من ثلاث ولايات غربية، كانوا وراء عدة رحلات “حرقة” من سواحل وهران، على متن قوارب نزهة مزودة بمحركات فائقة السرعة، نظير مبالغ مالية بالعملة الصعبة تصل حدود 5000 أورو حسب ما أشار إليه ذات المصدر .

وأعلن في هذا الصدد عن نجاح الفرقة الإقليمية لدرك بطيوة بالتنسيق مع أفراد حرس السواحل في أرزيو، عن القبض على 16 مهاجرا غير نظامي في عرض البحر على بعد سبعة أميال عن شاطئ النجمة في أرزيو، كانوا بصدد اجتياز المياه المحلية صوب شبه الجزيرة الإيبيرية.

وحسب المصدر ذاته، فإنه مواصلة لعمليات البحث والتحري، في ظروف تدبير هذه الرحلة الفاشلة إلى سواحل أوروبا، تم توقيف أفراد العصابة في ظرف قياسي، وإحالتهم على التحقيق، الذي بين خطورة نشاط العصابة المفككة .

وتابع المصدر ذاته أن عمليات التفتيش وإجراءات الحجز، بموجب صدور إذن قضائي عن وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو، تم إخضاع منازل بعض الأشخاص إلى تفتيش دقيق، أفضى التدخل الأمني المركز، بالعثور على ورشة سرية لتصليح القوارب في مرآب تابع لمسكن أحد الموقوفين، ما مكن من حجز وسائل لوجيستيكية مهمة، تتمثل في معدات لخياطة ولصق مستلزمات هذه القوارب، علاوة على ضبط ثلاثة قوارب نزهة أو ما بات يسمى بـ”السريع” مزودة بمحركات فائقة السرعة من نوع ياماها تتفاوت قوة دفعها بين 85 و155 حصانا بخاريا، ومجموعة كبيرة من معدات الملاحة البحرية عبارة عن جهاز تحديد المواقع “جي بي آس”، وسترات للنجاة وأجهزة توجيه وقياس للسرعة وضبط كمية 5 كيلوغرامات من مادة لارزين و4 خزانات وقود مع ضبط كيس كبير من الألياف الزجاجية وحزمة من معدات تستعمل في عملية التصليح، ووضع اليد على مبلغ قدره 1100000 دج، يشكل متحصلات المتاجرة في جريمة الهجرة غير النظامية، كما تم حجز كمية 8.17غ من المخدرات الصلبة “مسحوق كوكايين”، والتي يشتبه في تسخيرها في هذه الأنشطة الإجرامية، حيث عززت هذه الضربة الجديدة لبارونات الحرقة، الاعتقاد الأمني مرة أخرى، بوجود ارتباط وثيق لأنشطة عصابات تهريب المخدرات وغسيل الأموال بالشبكات المتورطة في تسفير البشر، وذلك بتوفير كافة المعدات والوسائل اللوجستيكية المستعملة في تنفيذ عمليات الحرقة مقابل ضمان نقل وتهريب المخدرات إلى التراب الوطني.

وقد تم الاحتفاظ بالثمانية المشتبه فيهم، جميعا تحت تدبير الحجز النظري رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد امتداداتها وتقاطعاتها المحتملة سواء داخل الوطن وخارجه.

ويأتي فرملة نشاط هذه الشبكة الإجرامية، التي لها امتدادات في عدة مناطق ومدن، في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك في الوطن، بهدف مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.