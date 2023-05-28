تفكيك شبكة وطنية لتهريب الكوكايين وتبييض الأموال بقسنطينة

تضم بين أفرادها 3 نساء

وضعت فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، حدا لنشاط عصابة إجرامية، تتكون من 7 أشخاص من بينهم ثلاث نساء، يمتد نشاطهم عبر عدّة ولايات من الغرب إلى الشرق الجزائري، في نقل وترويج المخدرات الصلبة، حيث مكنت عملية توقيف أفراد هذه الشبكة الإجرامية التي تعتمد على النساء في نشاطها من حجز كمية معتبرة من مادة الكوكايين، وسيارتين سياحيتين، بالإضافة إلى مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والعملة الصعبة.

أفراد هذه الشبكة الإجرامية، تمت الإطاحة بهم بإقليم ولاية قسنطينة، بعد استغلال عناصر فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، للمعلومات التي وردت إليهم والتي مفادها، أن شبكة إجرامية منظمة، تعتزم نقل كمية معتبرة من مادة “الكوكايين” من إحدى ولايات الغرب نحو إحدى ولايات الشرق الجزائري على متن سيارة سياحية، مرورا بإقليم ولاية قسنطينة، وعلى إثر ذلك تم تكثيف الأبحاث والتحريات التي مكّنت من تحديد مسار المركبة المشبوهة، ليتم رصدها بمحاذاة محول الطريق السيار في جزئه المؤدي إلى المدينة الجديدة علي منجلي، وعلى متنها ثلاثة أشخاص من بينهم امرأتين، وعند إخضاع السيارة المشتبه بها للتفتيش، تبين انها محملّة بكمية معتبرة من مسحوق أبيض ملفوف بشريط بلاستيكي، تبين فيما بعد أنها مادة “الكوكايين” التي قدر وزنها بـ1160غ. على الفور تم توقيف راكبي السيارة الثلاثة، وتحويلهم إلى مقر الفرقة للتحقيق معهم، والذي أفضى بعد التنسيق مع النيابة إلى تمديد دائرة الاختصاص، وتفتيش عدّة مساكن في ولايات أخرى، ما أسفر عن توقيف أربعة اشخاص آخرين من بينهم ثلاث نساء، وحجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ400 مليون سنتيم، ومبلغ مالي آخر بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى حجز سلاح أبيض محظور من الصنف السادس عبارة عن سيف في غمده.