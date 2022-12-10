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الجزائر

تفكيك شبكة وطنية للنصب والاحتيال على الأشخاص بسطيف  

الشروق أونلاين
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تفكيك شبكة وطنية للنصب والاحتيال على الأشخاص بسطيف  
ح.م

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، من تفكيك شبكة وطنية تتكون من 5 أشخاص مشتبه فيهم في قضية النصب والاحتيال، تبييض الأموال وانتحال صفة.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني “العملية التي تمت تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، أسفرت عن ضبط واسترجاع صكين (02) بنكيين بقيمة 03 ملايير و7 مئة مليون سنتيم ومبلغ مالي قدر بـ 5.999.000 دج و(03) مركبات تستعمل في الأعمال الإجرامية“.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية، عن تهمة تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجنح، النصب والاحتيال، تبييض الأموال المتأتية من عائدات إجرامية، انتحال أسماء وألقاب لوظائف حددت السلطة طرف منحها، بالإضافة إلى التهديد بالتشهير.

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