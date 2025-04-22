تفكيك شبكتين إجراميتين للاتجار بالمخدرات القادمة من المغرب

وحجز 3 قناطير و 83 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات”SCLTIS”، في عمليتين متفرقتين بحر الأسبوع الماضي، من تفكيك شبكتين إجراميتين منظمتين. وحجز 3 قناطير و 83 كلغ من الكيف المعالج القادم من المغرب.

كما أسفرت العمليتان، حسب ما أفاد به بيان للشرطة الجزائرية يوم الثلاثاء، عن توقيف عناصر الهيكل الإجرامي للشبكتين، المتكوّن من 11 موقوفا.

العملية الأولى، التي نُفذت بعد تحريات ميدانية معمقة، مكّنت محققي المصلحة المركزية من الكشف عن الأسلوب الإجرامي المتبع من قبل عناصر الشبكة المنظمة. التي ينطلق نشاطها من المغرب.

وسمحت هذه العملية بضبط 3 قناطير و40 كلغ من الكيف المعالج، كانت مخبأة بإحكام بداخل هيكل شاحنة من الوزن الثقيل، على مستوى محطة للتزود بالوقود بإحدى ولايات الشرق. مع توقيف 7 من عناصر هذه الشبكة الإجرامية.

بالموازة مع ذلك، نفذت فرقة من ذات المصلحة عملية ثانية، على مستوى المدخل الجنوبي لمدينة عين وسارة بولاية الجلفة، مكّنت من ضبط شحنة أخرى من الكيف المعالج، قدرت بـ.43.9 كلغ.

حيث كانت المخدرات مموّهة بتجاويف مركبة نفعية تستغلها الشبكة الإجرامية الثانية في نشاطها الذي ينطلق من المغرب. مع توقيف 4 أشخاص من عناصرها، كانوا محلّ أوامر بالقبض لتورطهم في قضايا مماثلة.

العمليتين المنفذتين تحت إشراف النيابة المختصة، مكنتا أيضا من ضبط وإسترجاع:

شاحنة من الوزن الثقيل.

4 مركبات من مختلف الأنواع كانت تستعمل في النشاط الإجرامي.

مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بـ 709 ملايين سنتيم من العائدات الإجرامية.

ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام كل من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، ووكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة.