تفكيك شبكتين دوليتين لتهريب السيارات

استرجاع 32 مركبة بالطارف والشلف

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشلف، الأربعاء، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية مختصة في التهريب الدولي للمركبات وتزوير وثائقها.

العملية حسب الرائد بن دحة جمال لـ”الشروق، جاءت على إثر معلومات تحصلت عليها الفصيلة من خلال حجز ملفين قاعديين ورخصتي سياقة مزورتين، وبعد التحريات تم تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيف 12 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 29 سنة و61 سنة مقسمين على 03 مجموعات، ينشطون عبر ثلاث ولايات من الجنوب والشرق والغرب، وتكللت العملية بحجز وثائق إدارية مزورة وبطاقات تسجيل ورخص سياقة وهواتف نقالة وملفات قاعدية للمركبات، بالإضافة إلى 35 مليون سنتيم، مع استرجاع مركبتين من نوع هيونداي أكسنت تم إدخالهما بطريقة غير شرعية عن طريق التهريب، وبعد مواصلة التحقيق، تم التوصل إلى 22 رقم هيكل لمركبات أخرى تم إدخالهما إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية، وعمليات البحث عنها لا تزال جارية، فيما لا يزال شخصان في حالة فرار، احدهما من دولة مجاورة، وبعد إتمام إجراءات التحقيق تم تحويل المتهمين على أروقة محكمة الشلف.

كما تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية الطارف، من وضع حد لنشاط شبكة اجرامية دولية مختصة في التهريب الدولي للمركبات، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، التزوير والصك على البارد للأرقام التسلسلية للمركبات بالإضافة إلى تقليد أختام الدولة، إدخال مركبات أجنبية للتراب الوطني ووضعها للسير دون استيفاء الإجراءات القانونية، المساس بالمعالجة الآلية للمعطيات، أين مكنت العملية من استرجاع 30 مركبة من مختلف الأصناف من بينها ستة شاحنات وثلاثة جرارات فلاحية منها ما هو غير مجمرك ومركبات أخرى ملفاتها القاعدية مزورة من خلال نزع الرهنية عليها مع إعادة طرحها للبيع في السوق وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الذرعان أين صدر في حق احدهم أمر إيداع وأربعة منهم رقابة قضائية أما البقية فقد استفادوا من استدعاء مباشر.