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الجزائر
أفرادها شاركوا في شجار جماعي بالأسلحة البيضاء

تفكيك عصابة أحياء أرعبت المواطنين بقسنطينة

عصام بن منية
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تفكيك عصابة أحياء أرعبت المواطنين بقسنطينة
أرشيف

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس عشر بأمن ولاية قسنطينة، من تفكيك عصابة أحياء تتكون من 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 22 سنة و45 سنة، بعد تسببهم في إثارة شجار عنيف استعملوا فيه مختلف أنواع الأسلحة البيضاء من خناجر وسيوف وسكاكين، ما خلّف حالة من الذعر والفزع في أوساط المواطنين.

المشتبه فيهم تم توقيفهم على إثر المعلومات التي وردت إلى مصلحة الأمن الحضري السادس عشر بشأن نشوب شجار عنيف بأحد الأحياء، بين مجموعة من الأشخاص المدججين بمختلف أنواع الأسلحة البيضاء من سيوف وخناجر وعصي وهراوات، ما تسبب في إثارة حالة من الخوف والهلع في أوساط سكان الحي.

وعلى الفور تنقل أفراد الشرطة إلى مكان وجود الشجار أين تبين بأن الأمر يتعلق بشجار جماعي بين عائلتين ومجموعة من الأشخاص الآخرين، أين تم التدخل والسيطرة على الوضع بفض الشجار العنيف، مع توقيف 11 شخصا يشتبه في تورطهم في إثارة هذه المعركة، وتحويلهم إلى مقر المصلحة للتحقيق معهم والذي كشف حسب بيان خلية الإعلام والاتصال بأمن الولاية، عن وجود عدّة قرائن من شأنها إدانة المعنيين بالتهم الموجهة إليهم والمتعلقة بإنشاء وتنظيم والمشاركة والانخراط في عصابة أحياء بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية، وتعريض حياة الغير وحريتهم وأمنهم للخطر، مع ارتكاب أعمال العنف العمدي باستعمال أسلحة بيضاء ظاهرة، الإخلال بالنظام العام، وهي التهم التي تم تقديمهم بموجبها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية بقسنطينة.

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