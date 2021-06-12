تفكيك عصابة تروّج لأسلحة محظورة وحجز مبالغ مالية ببومرداس

تستغل مواقع إلكترونية للترويج لها وبيعها

تمكنت مصالح الأمن لولاية بومرداس من الإطاحة بعصابة، متكونة من ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 23 و 30 سنة، يقومون بترويج وبيع أسلحة محظورة من الصنف السادس مع حجز 32 سلاح و13 خرطوشة وذخيرة أخرى، بالإضافة إلى أسلحة خطيرة أخرى تتمثل في 22 قارورة غاز مسيلة للدموع، وكذا مبلغ مالي قدر بـ 6 ملايين و545 ألف سنتيم، فضلا عن 8 صكوك بريدية بمختلف المبالغ، من عائدات الاتجار بهذه الأسلحة ومركبة سياحية.

ويندرج ذلك في إطار محاربة كل أشكال الإجرام في الوسط الحضري، الذي من شأنه أن يمس بالنظام العام، لاسيما في مثل هذه الأوقات التي تمر بها البلاد بالموازاة مع الاستحقاق التشريعي الذي تعيشه بومرداس على غرار سائر ولايات الوطن.

وجاءت العملية إثر معلومات وردت لفرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص المشتبه فيهم بترويج وبيع الأسلحة ومنها أسلحة محظورة “صواعق كهربائية ومصابيح يدوية وقنابل غازية وذخيرة من خراطيش للتعبئة، خاصة بهذه الأسلحة”، مع استغلال مواقع الكترونية كفضاء تجاري للترويج والبيع لهذه الأسلحة الخطيرة والممنوعة.

وذكر بيان لمصالح الأمن لولاية بومرداس – استلمت “الشروق اليومي” نسخة منه – أن الأشخاص الثلاثة الموقوفون والمشتبه فيهم في هذه القضية تتراوح أعمارهم بين 23 و 30 سنة وينحدرون من وسط وشرق البلاد واتخذوا ولاية بومرداس مركزا لنشاطهم وبيع أسلحتهم وكذا الترويج لها عبر الولايات المجاورة وسائر مناطق الوطن وذلك بهدف المساس بالنظام العام من خلال السرقة والاعتداء على المواطنين.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، ينتظر أن يتم تقديم الموقوفين الثلاثة المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية لمحاكمتهم حسب التهم المنسوبة إليهم.