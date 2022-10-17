تفكيك عصابة من 9 أشخاص و حجز 260 كلغ من الكوابل النحاسية بين ميلة و باتنة

العملية بدأت بعد العثور على شاب معلق في كوابل عمود كهربائي

فككت، مصالح الدرك لولاية باتنة، شبكة مختصة في نهب و سرقة الكوابل النحاسية تنشط بين ولايتي باتنة و ميلة المجاورة، تم خلالها توقيف تسعة أشخاص، من مختلف الأعمار، وحجز قناطير من الأسلاك المعدنية البرونزية.

و كانت بداية تفكيك الشبكة، انطلق من بلدية فسديس حيث تم العثور على شاب معلق في عمود كهربائي، عقب تعرضه لحادث التواء قدمه، فتم انجاده، ونقله للمستشفى للعلاج من كسر تعرض له خلال محاولة هبوطه، غير أن شكوكا كبيرة ساورت مصالح الدرك حول هذه الحادثة فتم التحقيق مع الشاب البالغ من العمر 26 سنة، خاصة عقب العثور على مفاتيح بحوزته لقطع الأسلاك وتفكيكها، و بخاصة و أن العمود الذي ضبط فوقه ضمن شبكة لم تدخل حيز الاستغلال.

و أفضت التحريات إلى توقيف تسعة أشخاص ينحدرون من بلدية جرمة و بلدية التلاغمة بميلة، حيث ضبطت شاحنة كان على متنها شخصان، بينهم شخص مختص في شراء المسروقات من العصابة الناشطة باقليم ولاية باتنة، كما تم استرجاع بعد المداهمة لقرابة ثلاثة من قناطير من الكوابل النحاسية، و تحديدا ما يناهز 260 كلغ، تم حجزها و تحويلها للمصالح المعنية فيما تم إنجاز ملف الموقوفين بتهم متعلقة على تخريب الاقتصاد و إتلاف ممتلكات عمومية و تكوين جمعية أشرار منظمة.